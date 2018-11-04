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Galatasaray'ın maçına İskoç hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Almanya'nın Schalke 04 takımı ile deplasmanda yapacağı maçta hakem William Collum düdük çalacak.

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UEFA'dan yapılan açıklamada salı günü TSİ 23.00'te Gelsenkirchen'de bulunan Veltins Arena'da başlayacak maçı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan William Collum'un yöneteceği kaydedilirken, Collum'un yardımcılıklarını da David McGeachie ile Graeme Stewart'ın üstleneceği belirtildi.
 
Almanya'da oynanacak müsabaka öncesi Schalke 5 puan ile grubun ikinci sırasında yer alırken, Galatasaray ise 4 puanla üçüncü sırada.

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