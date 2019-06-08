Galatasaray'ın Mariano ve Fernando planı

Galatasaray'da yöneticilere ve teknik heyete tatil yok. Özellikle teknik direktör Fatih Terim sürekli yeni sezon yapılanması üzerinde çalışıyor.

Başkan ve kurmayları da mali yönden çok ince hesaplar yapıyor. Sarı-kırmızılı takıma 2017 yazında katılan Fernando ile Mariano üç sezonluk sözleşme imzalamıştı ve iki oyuncu da mukavelesinin son yılına girdi.

Sarı-kırmızılılar yaşları da ilerleyen oyuncuları bu yaz satmayı hedefliyor, çünkü bu oyuncular gelecek sezonun sonunda boşa çıkacak ve Galatasaray, gelecek yıl iki Brezilyalıdan bonservis bedeliyle para kazanma şansını kaybedecek. Merkez orta sahada revizyona gidecek olan Galatasaray, bu iki oyuncuyu satış listesine koydu.

Akılları Brezilya'da

Galatasaray, Fernando ve Mariano'nun satışlarında minimum üçer milyon euro gelir hedeflerken özellikle Arap piyasasında bu oyuncuların 7-8 milyon euro bandında alıcı bulabilecekleri düşünülüyor. Ama her iki oyuncunun da aklı daha çok ülkeleri Brezilya'da.

Yıldızların senelik ücretleri de el yakıyor. Fernando'nun yıllık ücreti 3,3 milyon euro, Mariano'nunki ise 2,3 milyon euro. G.Sray, Brezilyalı futbolcuları satabildiği takdirde 5,6 milyon euro da kasada kalacak. Toplam ücretleri 5,7 milyon euro tutan Diagne ile Belhanda da satış listesinde olan oyuncular. Hesaplar tutar ve bu oyuncular satılırsa sarı-kırmızılıların hareket alanı bir hayli açılmış olacak.

(Türkiye)