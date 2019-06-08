29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8322
  • 6,6161
  • 251.307
  • 93.809
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın Mariano ve Fernando planı

Galatasaray'da sözleşmelerinin son yılına giren Mariano ve Fernando iyi bir paraya satılarak elden çıkarılmak isteniyor. Satışları gerçekleşirse bonservis gelirinin yanı sıra G.Saray yüksek ücret yükünden de kurtulmuş olacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da yöneticilere ve teknik heyete tatil yok. Özellikle teknik direktör Fatih Terim sürekli yeni sezon yapılanması üzerinde çalışıyor. 
 
Başkan ve kurmayları da mali yönden çok ince hesaplar yapıyor. Sarı-kırmızılı takıma 2017 yazında katılan Fernando ile Mariano üç sezonluk sözleşme imzalamıştı ve iki oyuncu da mukavelesinin son yılına girdi. 
 
Sarı-kırmızılılar yaşları da ilerleyen oyuncuları bu yaz satmayı hedefliyor, çünkü bu oyuncular gelecek sezonun sonunda boşa çıkacak ve Galatasaray, gelecek yıl iki Brezilyalıdan bonservis bedeliyle para kazanma şansını kaybedecek. Merkez orta sahada revizyona gidecek olan Galatasaray, bu iki oyuncuyu satış listesine koydu.
 
Akılları Brezilya'da
 
Galatasaray, Fernando ve Mariano'nun satışlarında minimum üçer milyon euro gelir hedeflerken özellikle Arap piyasasında bu oyuncuların 7-8 milyon euro bandında alıcı bulabilecekleri düşünülüyor. Ama her iki oyuncunun da aklı daha çok ülkeleri Brezilya'da. 
 
Yıldızların senelik ücretleri de el yakıyor. Fernando'nun yıllık ücreti 3,3 milyon euro, Mariano'nunki ise 2,3 milyon euro. G.Sray, Brezilyalı futbolcuları satabildiği takdirde 5,6 milyon euro da kasada kalacak. Toplam ücretleri 5,7 milyon euro tutan Diagne ile Belhanda da satış listesinde olan oyuncular. Hesaplar tutar ve bu oyuncular satılırsa sarı-kırmızılıların hareket alanı bir hayli açılmış olacak.
 
(Türkiye)

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Tunceli'de çok sayıda terörist bir mağarada kıstırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından 'Marmaray' açıklaması

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

Pençe Harekatı'nda son durum, Bakanlık açıkladı

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan Bakan Akar’a mektup

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Türkiye sınırında dev tatbikat! 5 bin asker, 200 tank...

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Patlama anı saniye saniye kaydedildi

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti... Canından oluyordu!

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı

PKK'ya ağır darbe, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği ortaya çıktı
 

POPÜLER HABERLER

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

ATAK’ların Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Tanıtımı yapılmıştı! Çıkış tarihi belli oldu

Emekliye ek zam geliyor!

Emekliye ek zam geliyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

NASA o istasyonu turizme açıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA