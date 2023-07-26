Galatasaray'ın Milot Rashica inadı sürüyor

Sarı-kırmızılı takım, hücum hattına yapılan Wilfried Zaha takviyesine rağmen Rashica için de Norwich ile görüşmelerine devam ediyor.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRMİŞTİ

Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde Kosovalı kanat oyuncusu için devreye girmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması altında geçen sezon 30 maçta süre bulan Rashica, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

MILOT RASHICA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 177 cm boyunda ve 73 kilo olan Milot Rashica, Sağ ayağını kullanmaktadır. 27 yaşındaki oyuncu Galatasaray ile 30 maça çıktı. Bu maçlarda 6 gol ve 7 asist yaptı.