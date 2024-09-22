Galatasaray'ın muhteşem ikilisi: Dries Mertens ve Victor Osimhen

Kadıköy'de Galatasaray'ı zafere taşıyan isimlerin başında Dries Mertens ve Victor Osimhen geldi.

Daha önce Napoli'de 2 sezon forma giyen bu iki yıldız, sarı-kırmızılı takımda yeniden buluşurken, Fenerbahçe deplasmanında uzun seneler unutulmayacak bir görüntüye imza attılar.

Karşılaşmada 28. dakika oynanırken havadan gelen topu ceza sahası içinde göğsüyle tam adrese indiren Osimhen'in topunu, şık bir vuruşla tamamlayan Mertens, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

İki eski takım arkadaşı, bu müthiş golün ardından Fenerbahçe'nin stadında büyük bir sevinç yaşadı.