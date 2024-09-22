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  • Galatasaray'ın muhteşem ikilisi: Dries Mertens ve Victor Osimhen
Spor

Galatasaray'ın muhteşem ikilisi: Dries Mertens ve Victor Osimhen

Napoli'de 2 sezon birlikte oynayan ve bu sezon Galatasaray'da yeniden bir araya gelen Dries Mertens ile Victor Osimhen dün akşam oynanan Fenerbahçe derbisinde performanslarıyla sahaya damga vurdu.

22 Eylül 2024 Pazar 11:36 - Güncelleme:
Galatasaray'ın muhteşem ikilisi: Dries Mertens ve Victor Osimhen
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Kadıköy'de Galatasaray'ı zafere taşıyan isimlerin başında Dries Mertens ve Victor Osimhen geldi.

Daha önce Napoli'de 2 sezon forma giyen bu iki yıldız, sarı-kırmızılı takımda yeniden buluşurken, Fenerbahçe deplasmanında uzun seneler unutulmayacak bir görüntüye imza attılar.

Karşılaşmada 28. dakika oynanırken havadan gelen topu ceza sahası içinde göğsüyle tam adrese indiren Osimhen'in topunu, şık bir vuruşla tamamlayan Mertens, skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

İki eski takım arkadaşı, bu müthiş golün ardından Fenerbahçe'nin stadında büyük bir sevinç yaşadı.

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