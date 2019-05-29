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Galatasaray'ın Ozan Kabak'ı kiralamak istediği öne sürüldü

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Alman takımı Stuttgart'ın Play-Out maçında Union Berlin'e averajla elenerek küme düşmesinden sonra Sarı-Kırmızılılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızları Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti.

ALTERNATİFİ GENİŞ BİR KADRO?

Bu transferden 11 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi.

ŞÜKRÜ HANEDAR KOLLARI SIVADI

Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu transferi Teknik Direktör Fatih Terim'in de çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bu sezon Bundesliga 2'de oynamak istemeyen Ozan Kabak'ın ise Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

(Takvim)

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