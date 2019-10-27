Galatasaray'ın penaltı isyanı
KARŞILAŞMANIN ikinci yarısında kritik bir an yaşandı. Galatasaray atağında Babel’in şutu ceza alanı içinde Vida’nın eline çarptı.
STAR
KARŞILAŞMANIN ikinci yarısında kritik bir an yaşandı. Galatasaray atağında Babel’in şutu ceza alanı içinde Vida’nın eline çarptı. Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonda Vida’nın elinen açık olduğunu vurgulayarak penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan ise pozisyonu devam ettirdi. VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmeyince, pozisyon penaltı olarak değrelendirilmedi.
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