Galatasaray'ın penaltı isyanı

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KARŞILAŞMANIN ikinci yarısında kritik bir an yaşandı. Galatasaray atağında Babel’in şutu ceza alanı içinde Vida’nın eline çarptı. Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonda Vida’nın elinen açık olduğunu vurgulayarak penaltı beklerken, hakem Mete Kalkavan ise pozisyonu devam ettirdi. VAR’dan da herhangi bir uyarı gelmeyince, pozisyon penaltı olarak değrelendirilmedi.