Sarı kırmızılı ekibin, transfer planının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalınması halinde değişebileceği belirtiliyor.

Yönetimin kanat bölgesi için ilk hedefi yaz döneminde de gündeme gelen Ademola Lookman. UEFA listeleri verilmeden önce de oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılı ekip, istediği sonucu elde edememişti.

İŞTE GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Atalanta'dan ayrılmayı düşünen Nijeryalı futbolcu için yönetimin 40 milyon avroya yakın bonservis bütçesi ayırabileceği gelen bilgiler arasında.

Transfer planı içinde yer alan bir diğer bölge de orta saha.... Bu bölge için yönetimin listesinde genç futbolcu olarak Club Brugge'dan Onyedika bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu tercihinde ise Hakan Çalhanoğlu ve Anguissa'nın tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Savunma hattı için öne çıkan oyuncu ise Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu... Yaz transfer döneminde listede yer alan Pavlovic, Calvin Bassey ve Beraldo'nun da gündeme gelebileceği öğrenildi.