İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,259
  • EURO
    49,2107
  • ALTIN
    5748.99
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın planı belli oldu! İşte transfer listesindeki o isimler
Spor

Galatasaray'ın planı belli oldu! İşte transfer listesindeki o isimler

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın transfer planı belli oldu. Sarı kırmızılı ekip yaz transfer döneminde de gündemine gelen Ademola Lookman için bütçe ayırabilir. İşte Galatasaray'ın listesindeki diğer isimler...

TRT Spor13 Kasım 2025 Perşembe 15:22 - Güncelleme:
Galatasaray'ın planı belli oldu! İşte transfer listesindeki o isimler
ABONE OL

Sarı kırmızılı ekibin, transfer planının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura kalınması halinde değişebileceği belirtiliyor.

Yönetimin kanat bölgesi için ilk hedefi yaz döneminde de gündeme gelen Ademola Lookman. UEFA listeleri verilmeden önce de oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan sarı kırmızılı ekip, istediği sonucu elde edememişti.

İŞTE GÜNDEMDEKİ DİĞER İSİMLER

Atalanta'dan ayrılmayı düşünen Nijeryalı futbolcu için yönetimin 40 milyon avroya yakın bonservis bütçesi ayırabileceği gelen bilgiler arasında.

Transfer planı içinde yer alan bir diğer bölge de orta saha.... Bu bölge için yönetimin listesinde genç futbolcu olarak Club Brugge'dan Onyedika bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu tercihinde ise Hakan Çalhanoğlu ve Anguissa'nın tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Savunma hattı için öne çıkan oyuncu ise Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu... Yaz transfer döneminde listede yer alan Pavlovic, Calvin Bassey ve Beraldo'nun da gündeme gelebileceği öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.