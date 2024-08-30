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Spor

Galatasaray'ın planı belli oldu! Zaha gidiyor, Armand Lauriente geliyor

Galatasaray, geçen sezon kadrosuna kattığı ancak bir türlü istediği performansı alamadığı Fildişili oyuncu Wilfried Zaha ile yolları ayırmayı planlıyor. Sarı kırmızılı ekip ayrılığın olması halinde Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için düğmeye basacak. İşte detaylar...

Akşam30 Ağustos 2024 Cuma 09:15 - Güncelleme:
Galatasaray'ın planı belli oldu! Zaha gidiyor, Armand Lauriente geliyor
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İstenilen performansı veremediği gerekçesiyle Fildişi Sahilli yıldızı Wilfried Zaha ile yollarını ayırmak için menajeriyle görüşmelerini devam ettiren Galatasaray, oyuncunun alternatiflerini aramayı da sürdürüyor.

İtalyan basınından TuttoMercato'nun haberine göre sarı kırmızılılar, İtalya Serie B'de Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi yakın takibe aldı. Haberde; 25 yaşındaki Fransız kanat için Cim-Bom'un 10 milyon euro nakit + 2 milyon euroluk bonus içeren bir teklif yaptığı belirtildi. Piyasa değeri 10 milyon euro olan kanat oyuncusu için de yıllık 2.5 milyon eurodan 4 senelik kontrat önerileceği belirtildi.

Sassuolo'nun ise oyuncuya Fenerbahçe dahil birçok takımdan gelen ilgi nedeniyle 20 milyon euronun altında bir satışa sıcak bakmadığı ifade edildi. Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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