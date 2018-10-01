Galatasaray'ın Porto maçının yayıncısı henüz belli olmadı

Herkes Galatasaray'ın Porto ile oynayacağı karşılaşmayı bekliyor. Ancak saat 22.00'de başlayacak maçın hangi kanaldan yayınlanacağı halen belirsiz. beIN Sports'un yayın anlaşması için görüşmeleri sürdürdüğü öğrenildi.

beIN Sports, yayın haklarını alsa bile maçların şifreli mi, yoksa ilk hafta gibi şifresiz mi olacağı konusunda da henüz bir bilgi yok.

Bilindiği üzere beIN SPORTS, turnuvanın ilk hafta maçlarını paket olarak satın almış ve yayınlamıştı.

ÖDEME PLANI KONUSUNDA ANLAŞMA YOK

Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı. Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı.

Gerçekleştirilen ihale sonucunda, Şampiyonlar Ligi yayın hakları ihalesini kazanan taraf, Digiturk'ün sahibi beIN Media Group oldu. Avrupa Ligi yayın hakları ihalesini ise Saran Group kazandı. Anlaşma üç sezon boyunca geçerli olacak. 2021-22 sezonu için yeni bir ihale daha açılacak. Tarafların resmi açıklamayı henüz yapmamış olmalarının altında, ödeme planı konusunda henüz nihai anlaşmanın sağlanamaması olduğu düşünülüyor.

İHALE SONUCU BİRKAÇ AY ÖNCE BELLİ OLDU

UEFA, yayın haklarını her ülkeye farklı dönemlerde gerçekleştirdiği ihaleler ile veriyor. Örneğin, Birleşik Krallık'ta bu ihale Ocak ayında açıldı ve kazanan Mart ayında belli oldu. Türkiye'deki medya kuruluşları, ihale için başvurularını 16 Ekim 2017'ye kadar UEFA'ya ulaştırdılar. İhalenin sonucunu birkaç ay önce belli oldu ama resmi açıklama h,l, yapılmış değil.

UEFA yayın haklarını tek bir paket olarak verdi. İhaleyi kazanan platform, sadece canlı TV yayınlarını değil, özetleri, turnuvaya özel video görüntüleri ve internet haklarını da satın almış oluyor.