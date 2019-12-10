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Galatasaray’ın PSG maçı kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu PSG ile oynayacağı maçın kadrosunda Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Adem Büyük ve Yunus Akgün yer almıyor.

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Galatasaray'da Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Adem Büyük ve Yunus Akgün yer almıyor.
 
Galatasaray’ın Paris Saint-Germain maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
 
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Micheal Seri, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.
 
Galatasaray , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı maç haftasında Paris Saint-Germain ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Fransa’ya gitti.
 
Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla saat 11.30’da Paris’e hareket eden olan takım, karşılaşma öncesi son antrenmanını bugün yerel saatle 18.30’da (TSİ 20.30) mücadelenin gerçekleşeceği Parc des Prince’te ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapacak.
 
Fatih Terim ve bir oyuncu katılacağı basın toplantısı ise yerel saatle 18.00’de (TSİ 20.00) Parc des Prince’te bulunan medya merkezinde gerçekleştirilecek.
 
 
 
 

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