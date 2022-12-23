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Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 kuraları çekildi. Eşleşmeler belli oldu.

DHA23 Aralık 2022 Cuma 11:53 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur eşleşmeleri belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Son 16 Turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Son 16 turundaki karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak. Kupada bu aşamadan itibaren VAR sistemi de kullanılacak.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 kura çekimi gerçekleştirildi. Son 16 turunda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu.

EŞLEŞMELER ŞÖYLE;

Alanyaspor - Galatasaray

Fenerbahçe - Rizespor

MKE Ankaragücü - Beşiktaş

Ümraniyespor - Trabzonspor

Gaziantep FK - Konyaspor

Sivasspor - Karacabey Belediyespor

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Antalyaspor - Kayserispor

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