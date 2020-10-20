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Spor

Galatasaray'ın rakibi Dinamo Sassari

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına yarın çıkacak. Sarı kırmızılı temsilcimiz, İtalya'nın Dinamo Sassari takımıyla mücadele edecek.

AA20 Ekim 2020 Salı 10:11 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 10:11
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında yarın İtalya'nın Dinamo Sassari ekibine konuk olacak.

Sardinya Adası'nın Sassari kentindeki Palaserradimigni Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

A Grubu'nda Galatasaray ve Dinamo Sassari'nin yanı sıra Danimarka'nın Bakken Bears ile İspanya'nın Iberostar Tenerife ekipleri de yer alıyor.

Toplam 32 takımın dörderli olarak 8 grupta mücadele edeceği ligde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler, son 16 turuna yükselecek.

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