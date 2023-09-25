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Spor

Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen İstanbulspor maçını yarın oynayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi İstanbulspor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta yarın İstanbulspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 5 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 13 puan topladı. Galatasaray, kendisi gibi bir maçı eksik olan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

LİGDE 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etti.

SON 18 RESMİ MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

ICARDİ, LİGDEKİ SON 4 MAÇTA 6 GOL ATTI

Galatasaray'da skorer performansıyla göz dolduran Mauro Icardi, İstanbulspor maçında da takımının gol yollarındaki en önemli kozu olacak.

Arjantinli yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 4 karşılaşmada 6 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da gol atmayı başaran Icardi, ayrıca bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 3 kez topu filelere gönderdi.

KAZIMCAN KARATAŞ FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kazımcan Karataş, karşılaşmada oynamayacak.

RAMS Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık sonrası sol diz iç yan bağlarında esneme tespit edilen Kazımcan Karataş, İstanbulspor müsabakasının kadrosunda yer alamayacak.

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