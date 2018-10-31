Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova kupada rahat

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası'nda farklı kazanarak tur atladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası'nda Yenisey'i 4-1 mağlup etti ve tur atladı.
 
Lokomoriv Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 13. dakikada penaltıdan Eder, 39. ve 57. dakikalardan Anton Miranchuk ile 49. dakikada Aleksey Miranchuk'tan geldi. Yenisey'in tek sayısını ise 84. dakikada penaltıdan Kutjin kaydetti.
 
Lokomotiv Moskova'da orta saha oyuncusu Krychowiak, 71. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

Sütçü İmam´ın Maraş´ta düşmana ilk kurşunu atması - Tarihte bugün 31 Ekim 1919

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Dişlerimize zarar veren gıdalar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA