Galatasaray'ın rakibi Lokomotiv Moskova kupada rahat

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası'nda Yenisey'i 4-1 mağlup etti ve tur atladı.

Lokomoriv Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 13. dakikada penaltıdan Eder, 39. ve 57. dakikalardan Anton Miranchuk ile 49. dakikada Aleksey Miranchuk'tan geldi. Yenisey'in tek sayısını ise 84. dakikada penaltıdan Kutjin kaydetti.

Lokomotiv Moskova'da orta saha oyuncusu Krychowiak, 71. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.