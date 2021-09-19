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Spor

Galatasaray'ın rakibi Marsilya Fransa'da durdurulamıyor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi grubundaki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Ligue 1'in 6. haftasında Rennes'i 2-0 yendi. Marsilya bu galibiyetle üst üste 3. galibiyetini aldı.

AA19 Eylül 2021 Pazar 20:17 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 20:18
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) Rennes'i 2-0 yendi.

Ligue 1'in 6. haftasında Olympique Marsilya, Rennes'i ağırladı. Dieng'in 48 ve Harit'in 71. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazanan Marsilya, peş peşe 3. galibiyetini elde etti.

Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sahaya ilk 11'de çıktı ve 70 dakika oynadı.

Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, 13 puanla 2'nci, Rennes ise 5 puanla 16. sırada yer aldı.

Galatasaray, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Olympique Marsilya'ya konuk olacak.

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