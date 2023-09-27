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Spor

Galatasaray'ın rakibi MKE Ankaragücü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 16:48 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi MKE Ankaragücü
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, 29 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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