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Spor

Galatasaray'ın rakibi Sigma Olomouc

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü maçını yarın Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak.

AA15 Temmuz 2022 Cuma 14:41 - Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon çalışması yapıldı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, aletlerle yapılan çalışmaların ardından zamana karşı tam sahada koşu yaptı. Bu çalışmada bazı futbolcuların zorlandıkları gözlendi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam edecek.

DURSUN ÖZBEK DE TAKİP ETTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılıların Avusturya kampını ziyaret eden Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün ile antrenmanı izledi.

Teknik direktör Okan Buruk ile poz veren Özbek, antrenmanda futbolcularla tek tek tokalaştı.

SİGMA OLOMOUC İLE YARIN HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü maçını yarın Çekya'nın Sigma Olomouc ekibiyle yapacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya'nın Sturm Graz ekibine 2-1, ikinci maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımına 1-0 yenilmişti.

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