Galatasaray'ın rakibi Tottenham ligde mağlup!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United'a konuk oldu.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın golleri 7. dakikada Harvey Barnes ve 78. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Tottenham'ın golünü ise 56. dakikada Dan Burn, kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 7 puana ulaştı. Tottenham ise 4 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham ise Arsenal'i ağırlayacak.