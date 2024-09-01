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Spor

Galatasaray'ın rakibi Tottenham ligde mağlup!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında konuk olduğu Newcastle United'a 2-1 yenildi.

1 Eylül 2024 Pazar 18:55 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakibi Tottenham ligde mağlup!
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Newcastle United'a konuk oldu.

St. James' Park'ta oynanan mücadeleyi Newcastle United 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın golleri 7. dakikada Harvey Barnes ve 78. dakikada Alexander Isak'tan geldi. Tottenham'ın golünü ise 56. dakikada Dan Burn, kendi kalesine kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Newcastle United 7 puana ulaştı. Tottenham ise 4 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Newcastle United, Wolverhampton'a konuk olacak. Tottenham ise Arsenal'i ağırlayacak.

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