Galatasaray'ın rakibine kötü haber! Yıldız oyuncuları sakatlandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Young Boys'ta sakatlık. İsviçre temsilcisi, Kastriot Imeri'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Galatasaray'ın 21 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşı karşıya geleceği Young Boys'ta sakatlık sıkıntısı yaşanıyor.
İsviçre ekibi, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kastriot Imeri'nin sakatlandığını beldirdi.
FC Zürih maçında sakatlanan Imeri'nin sol ayak bileğinden sakatlandığı ve 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.