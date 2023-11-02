İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın rakipleri te tel dökülüyor
Spor

Galatasaray'ın rakipleri te tel dökülüyor

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekibi Saarbrücken'e, Manchester United ise İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 11:40 - Güncelleme:
Galatasaray'ın rakipleri te tel dökülüyor
ABONE OL

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih, Almanya Kupası'nda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken'e, Manchester United ise İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'a elendi.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Manchester United ile Bayern Münih, ulusal liglerindeki kupalarda istedikleri sonuçları elde edemedi. Bayern Münih, Almanya Kupası 2. Turu'nda deplasmanda 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 öne de geçen Münih, son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu ve elendi.

Şampiyonlar Ligi'nde 8 Kasım Salı günü evinde Galatasaray ile mücadele edecek olan Alman ekibi, bu müsabaka öncesinde cumartesi günü Borussia Dortmund'a konuk olacak.

Manchester United ise İngiltere Lig Kupası Son 16 Turu'nda Old Trafford'da, Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Manchester, rakibine 3-0'lı skorla mağlup oldu ve kupaya veda etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.