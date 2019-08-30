Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını Belçika'da Club Brugge ile oynayacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü resmen açıklandı. A Grubu'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızlılar ilk maçını deplasmanda Club Brugge ile yapacak.
Galatasaray, ikinci hafta Paris Sain-Germain'i, üçüncü hafta ise Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım dördüncü hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak.
Grupta beşinci maçında Club Brugge'u sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, son hafta deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
İşte Galatasaray'ın fikstürü;
18 Eylül: Club Brugge - Galatasaray (19.55)
01 Ekim: Galatasaray - PSG (22.00)
22 Ekim: Galatasaray - Real Madrid (22.00)
6 Kasım: Real Madrid - Galatasaray (23.00)
26 Kasım: Galatasaray - Club Brugge (20.55)
11 Aralık: PSG - Galatasaray (23.00)
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