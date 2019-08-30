Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki fikstürü resmen açıklandı. A Grubu'nda mücadele edecek olan sarı-kırmızlılar ilk maçını deplasmanda Club Brugge ile yapacak.

Galatasaray, ikinci hafta Paris Sain-Germain'i, üçüncü hafta ise Real Madrid'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı takım dördüncü hafta maçında Real Madrid'e konuk olacak.

Grupta beşinci maçında Club Brugge'u sahasında ağırlayacak olan Galatasaray, son hafta deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

İşte Galatasaray'ın fikstürü;

18 Eylül: Club Brugge - Galatasaray (19.55)

01 Ekim: Galatasaray - PSG (22.00)

22 Ekim: Galatasaray - Real Madrid (22.00)

6 Kasım: Real Madrid - Galatasaray (23.00)

26 Kasım: Galatasaray - Club Brugge (20.55)

11 Aralık: PSG - Galatasaray (23.00)