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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi yarın yapılacak. Temsilcimiz Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kura çekimi ntvspor.net'ten ise canlı aktarılacak. 
 
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
 
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ
 
1. Torba: Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG, Zenit
 
2. Torba: Real Madrid, Atletico Madrid, Dortmund, Napoli, Shakthar Donetsk, Tottenham, Benfica
 
3. Torba: Lyon, Leverkusen, Salzburg, Olympiakos, Valencia, Inter, Dinamo Zagreb
 
Kupada bugün yapılacak play-off'ta son 3 rövanş karşılaşmasının ardından son şeklini alacak torbalarda bulunan takımlar şunlar:
 
Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Valencia (İspanya), Liverpool, Chelsea, Manchester City, Tottenham Hotspur (İngiltere), Juventus, Napoli, Inter, Atalanta (İtalya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig (Almanya), Paris Saint-Germain, Olympique Lyon, Lille (Fransa), Zenit, Lokomotiv Moskova (Rusya), Benfica (Portekiz), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Genk (Belçika), Galatasaray (Türkiye), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Kızılyıldız (Sırbistan).
 
Bu akşam oynanacak Ajax (Hollanda)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi), Cluj (Romanya)-Slavia Prag (Çekya) ve LASK (Avusturya)-Club Brugge (Belçika) karşılaşmalarının ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak. 
 
Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.

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