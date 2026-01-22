İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2855
  • EURO
    50,7977
  • ALTIN
    6718.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla yüzde 99 ihtimalle son 16 için play-off oynamayı garantiledi. Galatasaray'ın play-off turunda karşılaşabileceği muhtemel rakipler belli oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 14:21 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
ABONE OL

Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasından tahminler vermeye devam ediyor. Oluşan tablo sonrası ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımlar belli oldu. Yapılan sıralamada Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu yer dikkatleri çekerken, muhtemel rakipler de belli olmaya başladı.

İLK 8

İlk 8 sırada Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG ve Atletico Madrid yer aldı. İlk 8'e girme ihtimali en yüksek takım olarak yüzde 100 oranla İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Bundesliga'dan Bayern Münih oldu.

PLAY-OFF'A KALANLAR

9-24. sıra arasında ise; Tottenham, Sporting, Chelsea, Newcastle, Atalanta, Inter, Juventus, Dortmund, Galatasaray, Karabağ, Marsilya, Leverkusen, Napoli, Monaco, Olympiakos ve Athletic Bilbao yer aldı.

İLK 24'E OLASILIĞI YÜZDE 99,9

Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 99,9, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 0 olarak verildi.

G.SARAY'IN TEK MAÇI KALDI

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te deplasmanda Manchester City'e karşı oynayacak.

LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Football Meets Data sitesi, Galatasaray'ın play-off turunda hangi takımlarla karşılaşabileceğine dair bir analiz hazırladı.

İşte o takımlar;

10 - Tottenham (%5)

9- Atletico Madrid (%5)

8- PSG (%6)

7- Chelsea (%8)

6- Juventus (%9)

5- Sporting (%9)

4- Dortmund (%10)

3- Atalanta (%11)

2- Inter (%12)

1- Newcastle (%15)

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.