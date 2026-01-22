Football Meets Data, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasından tahminler vermeye devam ediyor. Oluşan tablo sonrası ilk 8 ve ilk 24'e kalacak takımlar belli oldu. Yapılan sıralamada Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray'ın bulunduğu yer dikkatleri çekerken, muhtemel rakipler de belli olmaya başladı.

İLK 8

İlk 8 sırada Arsenal, Bayern Münih, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, PSG ve Atletico Madrid yer aldı. İlk 8'e girme ihtimali en yüksek takım olarak yüzde 100 oranla İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve Bundesliga'dan Bayern Münih oldu.

PLAY-OFF'A KALANLAR

9-24. sıra arasında ise; Tottenham, Sporting, Chelsea, Newcastle, Atalanta, Inter, Juventus, Dortmund, Galatasaray, Karabağ, Marsilya, Leverkusen, Napoli, Monaco, Olympiakos ve Athletic Bilbao yer aldı.

İLK 24'E OLASILIĞI YÜZDE 99,9

Sarı-kırmızılıların lig aşamasını ilk 24'te bitirme ihtimali yüzde 99,9, ilk 8'de bitirme ihtimali ise yüzde 0 olarak verildi.

G.SARAY'IN TEK MAÇI KALDI

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçını, 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te deplasmanda Manchester City'e karşı oynayacak.

LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Football Meets Data sitesi, Galatasaray'ın play-off turunda hangi takımlarla karşılaşabileceğine dair bir analiz hazırladı.

İşte o takımlar;

10 - Tottenham (%5)

9- Atletico Madrid (%5)

8- PSG (%6)

7- Chelsea (%8)

6- Juventus (%9)

5- Sporting (%9)

4- Dortmund (%10)

3- Atalanta (%11)

2- Inter (%12)

1- Newcastle (%15)