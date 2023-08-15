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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Molde, UEFA Şampiyonllar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Klaksvik'i 2-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi oldu.

15 Ağustos 2023 Salı 22:40 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Molde, Klaksvik'i uzatmalara giden maçta 2-0 mağlup etti ve Galatasaray'ın play-off'taki rakibi oldu. Molde'nin 2. golü eski Galatasaraylı Linnes'ten geldi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakibinin belli olacağı maçta Molde, Klaksvik ile karşılaştı.

Aker Stadion'da oynanan maçı Molde 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 18. dakikada Kristian Eriksen ve 113. dakikada Martin Linnes attı.

Klaksvik ilk maçı 2-1 kazanmasına rağmen Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Molde bu sonuçla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi oldu.

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