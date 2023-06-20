Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray'ın rakibi çarşamba günü belli oluyor.
Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi çarşamba günü belli olacak.
Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu ilk eleme turu kuraları bugün, 2. eleme kuraları ise çarşamba günü çekilecek.
MUHTEMEL RAKİPLER
Sarı-kırmızılı ekip, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M. Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), Helsinki (Finlandiya), Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), Ljubljana (Slovenya) ve Mostar (B.Hersek) takımlarından biriyle eşleşecek.
İlk karşılaşmalar 25-26 Temmuz'da, rövanşları ise bir hafta sonra yapılacak.