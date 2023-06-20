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Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın rakibi çarşamba günü belli oluyor. Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak.

20 Haziran 2023 Salı 10:36 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
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Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak Galatasaray'ın rakibi çarşamba günü belli oluyor.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi çarşamba günü belli olacak.

Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu ilk eleme turu kuraları bugün, 2. eleme kuraları ise çarşamba günü çekilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-kırmızılı ekip, Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M. Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), Helsinki (Finlandiya), Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), Ljubljana (Slovenya) ve Mostar (B.Hersek) takımlarından biriyle eşleşecek.

İlk karşılaşmalar 25-26 Temmuz'da, rövanşları ise bir hafta sonra yapılacak.

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