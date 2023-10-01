İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde kazanan yok!
Spor

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde kazanan yok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri Manchester United ve Kopenhag bu hafta liglerinde mağlup olurken Bayern Münih ise beraberliğe razı oldu.

Fanatik1 Ekim 2023 Pazar 13:08 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde kazanan yok!
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki Salı günü konuk olacağı Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'a 1-0 kaybetti. Rakibini bu hafta içerisinde Lig Kupası'nda 3-0'la geçen United, 25. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Joachim Andersen'in enfes golüne engel olamadı.

Palace, ilk yarıda önemli fırsatlar da yakalarken, ikinci yarıda ev sahibi, Old Trafford'da beraberlik golünü bulmak için her şeyi yaptı. Ancak Kırmızı Şeytanlar, Palace'ın katı savunmasını geçemedi ve bu sezon ligde Brighton (1-3) mağlubiyetinin ardından Old Trafford'da ikinci yenilgisini yaşadı.

EKSİKLERİ DE FAZLA

Kırmızı Şeytanlar'da Martinez, Wan-Bissaka, Luke Shaw, Reguilon, Diallo sakatlıkları sebebiyle forma giymedi. Affedilen Antony bu maçta kadroya giremezken, hocası Erik ten Hag'ı eleştirdikten kadro dışı bırakılan ve özür dilemeyen Jadon Sancho ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

KOPENHAG DA YENİLDİ: 0-2

Sarı-Kırmızılılar'ın, Devler Ligi'ndeki bir başka rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi'nde sahasında Midtjylland'a 2-0 kaybetti.

Konuk ekibin gollerini 63'te Ola Brynhildsen ve 71. dakikada Oliver Sorensen ağlara yolladı. Kopenhag, ligde üç maç sonra ilk mağlubiyetini yaşadı.

BAYERN BERABERLİĞİ KURTARDI

Manchester United ve Kopenhag'ın beraberlik ile geçtiği hafta sonunda Bayern Münih ise yenilginin kıyısından döndü. Leipzig karşısında 26. dakikada 2-0 geri düşen Bayern Münih, 57. dakikada Harry Kane'in penaltıdan ve 70. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle deplasmanda 2-2'lik beraberliği kurtardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.