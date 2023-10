Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinde kazanan yok!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki Salı günü konuk olacağı Manchester United, İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'a 1-0 kaybetti. Rakibini bu hafta içerisinde Lig Kupası'nda 3-0'la geçen United, 25. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında Joachim Andersen'in enfes golüne engel olamadı.

Palace, ilk yarıda önemli fırsatlar da yakalarken, ikinci yarıda ev sahibi, Old Trafford'da beraberlik golünü bulmak için her şeyi yaptı. Ancak Kırmızı Şeytanlar, Palace'ın katı savunmasını geçemedi ve bu sezon ligde Brighton (1-3) mağlubiyetinin ardından Old Trafford'da ikinci yenilgisini yaşadı.

EKSİKLERİ DE FAZLA

Kırmızı Şeytanlar'da Martinez, Wan-Bissaka, Luke Shaw, Reguilon, Diallo sakatlıkları sebebiyle forma giymedi. Affedilen Antony bu maçta kadroya giremezken, hocası Erik ten Hag'ı eleştirdikten kadro dışı bırakılan ve özür dilemeyen Jadon Sancho ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

KOPENHAG DA YENİLDİ: 0-2

Sarı-Kırmızılılar'ın, Devler Ligi'ndeki bir başka rakibi Kopenhag, Danimarka Ligi'nde sahasında Midtjylland'a 2-0 kaybetti.

Konuk ekibin gollerini 63'te Ola Brynhildsen ve 71. dakikada Oliver Sorensen ağlara yolladı. Kopenhag, ligde üç maç sonra ilk mağlubiyetini yaşadı.

BAYERN BERABERLİĞİ KURTARDI

Manchester United ve Kopenhag'ın beraberlik ile geçtiği hafta sonunda Bayern Münih ise yenilginin kıyısından döndü. Leipzig karşısında 26. dakikada 2-0 geri düşen Bayern Münih, 57. dakikada Harry Kane'in penaltıdan ve 70. dakikada Leroy Sane'nin attığı gollerle deplasmanda 2-2'lik beraberliği kurtardı.