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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması için biletler satışta

Galatasaray'ın 25 Mayıs Cumartesi günü Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek şampiyonluk kutlamasının bilet satışları bugün başlıyor.

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Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilecek 22. şampiyonluk kutlaması, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.05'te başlayacak.

Dev bir sahnenin kurulacağı Türk Telekom Stadı'ndaki taraftarlar, 4 LED ekranla şampiyonluk kutlamasına dair tüm anları detaylı şekilde izleyebilecek.

Sürpriz şarkıcılar, DJ performansı, özel ışıklandırma sistemleri, lazer gösterileri, görsel efektler, tüm tribünlere asılacak 22 özel bayrak, alev makineleri ve payroteknik gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.

Kutlama sırasında futbolcuların yanı sıra geçmişten bugüne 22 şampiyonluğa emek veren teknik direktörler de onurlandırılacak.

Bilet satış detayları

Sarı-kırmızılıların şampiyonluk kutlama etkinliği, bilet karşılığı izlenebilecek.

2018-2019 sezonu için kombineye sahip taraftarlar, bugün saat 15.00'ten yarın saat 14.00'e kadar mevcut kombine yerlerini bilet olarak yüzde 50 indirimle satın alabilecek. Biletler, yarın saat 15.00'ten sonra genel satışa çıkacak. Mevcut kombine yerlerinin biletleri, "passo.com.tr" internet adresinden satın alınabilecek.

Passolig kartı olmayan taraftarlar ise Aslanlıyol gişelerinden yarın saat 15.00'ten itibaren ad, soyad ve TC kimlik numaralarını vererek kağıt bilet temin edebilecek.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması bilet fiyatları, 30 ile 120 lira arasında değişiyor.

(AA)

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