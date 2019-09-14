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Galatasaray'ın savunma duvarı Nzonzi!

Galatasaray'ın Roma'dan yeni transferi Nzonzi, Kasımpaşa maçındaki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.

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Galatasaray'ın bu sezon kiralama ücreti ödemeden Roma'dan kadrosuna kattığı Steven Nzonzi, sarı-kırmızılı takımın Kasımpaşa karşısında aldığı 1-0 galibiyette kritik bir rol oynadı.
 
Galatasaray'da bu sezon üçüncü maçına çıkan Fransız futbolcu, Kasımpaşa karşısında sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarlardan tam not aldı.
 
Galatasaray'ı oyun içerisinde rahatlatan ve takım oyundan düştüğü anda da hücum aksiyonlarına katkı sağlayan Fransız futbolcu, Kasımpaşa maçını %96.5 pas isabeti ile tamamladı.
 
Galatasaray taraftarı ve sarı-kırmızılı otoriteler, Nzonzi'nin takıma büyük bir katkı sağladığını ve Fernando'dan daha faydalı olduğu konusunda hem fikir olurken; Rıdvan Dilmen ise daha temkinl, değerlendirmelerde bulundu.
 
Nzonzi'nin Galatasaray'ın alışık olduğu oyun sisteminde oynakta zorlanacağının altını çizen Dilmen, "Bence Nzonzi bu boyla, bu fizikle ikili oynayamaz. Sadece 4-1-4-1 sisteminin tek orta sahası olur. İkili oynandığında kaybolup gider. Nzonzi tek ön libero oynayabilir" dedi.
 
Rıdvan Dilmen'in aksine Nzonzi hakkında farklı düşüncelere sahip olanlardan biri de Ali Ece oldu. Nzonzi'nin Galatasaray'da fark yarattığını belirten Ece, "N'Zonzi, çoğunlukla yeteri kadar hareketli oynayamayan Galatasaray'ın en hareketli ve bereketli oyuncusu oldu. 51'de eski liberolar gibi savunmanın en gerisine gelip çıkardığı top, az pozisyonlu maçın Galatasaray lehine bitmesini sağlayan değerli bir nüans" şeklinde konuştu.
 
NZONZI'NİN KASIMPAŞA PERFORMANSI;
 
🔸İsabetli şut: 1
🔸Pas arası: 1
🔸Pas isabeti: %96,5
🔸İkili mücadele: 5/8
🔸Hava topu: 2/3
🔸Uzun pas: 5/5

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