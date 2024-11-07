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Spor

Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs'a milli davet

Galatasaray'ın başarılı sol beki Ismail Jakobs, Senegal Milli Takımı'nın Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçlar için milli davet aldı.

7 Kasım 2024 Perşembe 15:05 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Senegalli yıldızı Ismail Jakobs'a milli davet
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Senegal Milli Takımı'nın, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Burkina Faso ve Burundi ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Geçtiğimiz ay görevden ayrılan Aliou Cisse'nin yerine getirilen yardımcı antrenör Papa Thiaw'ın açıkladığı listede, Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs da yer aldı.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Edouard Mendy (Al-Ahli), Seny Dieng (Middlesbrough), Cheikh Ndoye (ASC Jaraaf)

Savunma: Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Abdou Diallo (Al-Arabi), Seydou Sano (El-Gharafa), Ismail Jakobs (Galatasaray), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prag), Abdou Aziz Ndiaye (ASC Jaraaf), Formose Mendy (Lorient)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Lamine Camara (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano), Habib Diarra (Strasbourg), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Krepin Diatta (Monaco), Ibrahima Seck (US Goree)

Forvet: Sadio Mane (Al-Nasr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Iliman Ndiaye (Everton), Boulaye Dia (Lazio), Nicolas Jackson (Chelsea), Habib Diallo (Damac FC), Cherif Ndiaye (Kızılyıldız), Cheikh Sabaly (Metz)

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