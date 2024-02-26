İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2024 Pazartesi / 17 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1204
  • EURO
    33,7978
  • ALTIN
    2030.27
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın serisi 15 maça çıktı!
Spor

Galatasaray'ın serisi 15 maça çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 8 maçını kazanırken, 15 karşılaşmada da kaybetmedi.

IHA26 Şubat 2024 Pazartesi 22:10 - Güncelleme:
Galatasaray'ın serisi 15 maça çıktı!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada da kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan 3 puanla ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.