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Spor

Galatasaray'ın sıradaki rakibi Strasbourg

Gelecek sezonun hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Strasbourg ile karşılaşacak.

AA25 Temmuz 2025 Cuma 09:51 - Güncelleme:
Galatasaray'ın sıradaki rakibi Strasbourg
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın Fransa ekibi Strasbourg ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamptan dönen ve yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek olan sarı-kırmızılı ekip, Strasbourg ile yarın RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynayacak.

"Cimbom", daha sonra 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya'nın Lazio takımını hazırlık müsabakasında konuk edecek.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti.

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