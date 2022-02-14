İSTANBUL 9°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2022 Pazartesi / 13 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,592
  • EURO
    15,3835
  • ALTIN
    815.662
  • BIST100
    2001.94
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın sol beki Rusya'dan geliyor
Spor

Galatasaray'ın sol beki Rusya'dan geliyor

Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Rus takımı Krylya Sovetov'da forma giyen Yuri Gorshkov'a talip olduğu iddia edildi.

14 Şubat 2022 Pazartesi 17:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 17:49
ABONE OL

Galatasaray'ın, Krylya Sovetov'un sol beki Yuri Gorshkov'u transfer etmek istediği öne sürüldü.

Rusya'dan RB Sport'un haberine göre; Galatasaray, daha önce Spartak Moskova ve Lokomotiv Moskova'nın da ilgilendiği Gorshkov'a ilgili duyuyor. 22 yaşıdaki sol bek oyuncusunun gelecek sezondan itibaren kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ancak henüz iki kulüp arasında bir görüşmenin de gerçekleşmediği kaydedildi.

2020 yazında Chertanovo'dan Krylya Sovetov'a transfer olan Yuri Gorshkov için 200 bin euro bonservis bedeli ödendi.

Bu sezon 17 maçta 2 asist yapan Gorshkov, zaman zaman ön libero olarak da görev yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.