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  • Galatasaray'ın süper ikilisi Osimhen ve Barış Alper Yılmaz
Spor

Galatasaray'ın süper ikilisi Osimhen ve Barış Alper Yılmaz

Şampiyonluk için emin adımlarla yoluna devam eden Galatasaray'ın gol yükünü Osimhen ve Barış Alper Yılmaz çekiyor.

TRT Spor20 Mart 2025 Perşembe 16:04 - Güncelleme:
Galatasaray'ın süper ikilisi Osimhen ve Barış Alper Yılmaz
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27 lig maçında 68 gol atan Galatasaray, bu alanda da liderliğini sürdürüyor.

TOPLAM 30 GOL

Sarı kırmızılı kulübün gol yükünü Osimhen ve Barış Alper Yılmaz çekiyor. İki futbolcu, toplamda 30 kez fileleri sarstı.

Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla ligde çıktığı 22 maçta 20 gol kaydetti. Gol krallığı yarışında zirvede olan Nijeryalı yıldızın 3 de asisti var.

Barış Alper Yılmaz ise 26 lig mücadelesinde 10 kez fileleri sarstı. Milli futbolcu, 3 kez de gol pası verdi.

EN YAKIN TAKİPÇİLERİ FENERBAHÇE'DE

Bu ikilinin ligdeki en yakın takipçisi Fenerbahçeli En Nesyri ve Dzeko... Sarı lacivertlilerin golcüleri, toplamda 28 kez ağları havalandırdı.

Rams Başakşehir'den Piatek ve Figueiredo'nun ise 24 golü var.

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