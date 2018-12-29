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Galatasaray'ın talip olduğu Miranda'ya Flamengo da talip oldu

Inter'de fazla forma şansı bulamadığı için ayrılması beklenen ve Galatasaray'ın da gündemindeki Miranda'ya ülkesinden Flamengo da talip oldu.

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Inter forması giyen ve adı zaman zaman Galatasaray ile de anılan tecrübeli savunmacı Miranda için ülkesinden de talip çıktı.

Serdar Aziz ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın stoper listesinde yer alan Miranda için Flamengo'nun da devrede olduğu ortaya çıktı.

34 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu için Flamengo, kulübü Inter ile temasa geçerken transferin önündeki en büyük engelin, başarılı oyuncunun yüksek maaşı olduğu belirtildi. 34 yaşındaki savunmacı, Inter'de düzenli oynama şansı bulamadığı için ayrılmaya da sıcak bakıyor.

2020 yılına kadar Inter ile sözleşmesi bulunan Miranda, bu sezon Inter formasıyla Serie A'da sadece 7 maçta şans bulabildi.

(Sporx)

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