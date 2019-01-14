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Galatasaray'ın Tannane aşkı depreşti

Galatasaray, Al-Ittihad'a gitmesi beklenen Belhanda'nın boşluğunu aynı özelliklere sahip bir başka Faslı yıldızla doldurmak amacında. Belhanda için Al-Ittihad ile anlaşan Galatasaray'ın B planı da hazır: Oussama Tannane.

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Fas basını, sarı-kırmızılıların Belhanda'nın boşluğunu bir başka Faslı Tannane ile dolduracağını yazdı.

Bonservisi S.Etienne'de olan ve Hollanda'nın Utrecht takımında kralık olarak forma giyen Tannane, hem orta saha, hem de sağ kanatta görev yapıyor. 

13 MAÇTA 4 ASİST

Bu sezon Utrecht formasıyla 13 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Tannane, 1 gol ve 4 asistle katkıda bulundu. 2016'da Heracles'te oynarken de Galatasaray'ın gündemine gelen Tannane, Saint-Etienne'ye transfer olmuştu. Faslı futbolcu Las Palmas'ta da oynadı. 

PSV'DE YETİŞTİ

PSV Eindhoven altyapısında yetişen Tannane, Heerenveen ve Heracles formaları ile çıkışa geçti. Geçen sezon küme düşen Las Palmas'ta kiralık olarak forma giydi..

GÖZTEPE İSTEMİŞTİ

Sezon başı transfer döneminde Göztepe'nin de radarına giren Tannane, Ömer Şişmanoğlu'nun alternatifi olarak düşünülmüştü. AEK'nın da istediği Faslı yıldız, Utrecht'e kiralandı.

(Fotomaç)

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