Galatasaray'ın Tannane aşkı depreşti

Fas basını, sarı-kırmızılıların Belhanda'nın boşluğunu bir başka Faslı Tannane ile dolduracağını yazdı.

Bonservisi S.Etienne'de olan ve Hollanda'nın Utrecht takımında kralık olarak forma giyen Tannane, hem orta saha, hem de sağ kanatta görev yapıyor.

13 MAÇTA 4 ASİST

Bu sezon Utrecht formasıyla 13 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki Tannane, 1 gol ve 4 asistle katkıda bulundu. 2016'da Heracles'te oynarken de Galatasaray'ın gündemine gelen Tannane, Saint-Etienne'ye transfer olmuştu. Faslı futbolcu Las Palmas'ta da oynadı.