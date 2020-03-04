İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1385
  • EURO
    6,8418
  • ALTIN
    317.049
  • BIST100
    111207
Spor

Galatasaray'ın tarihine geçiyor

Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın sezon sonunda futbolu bırakmasıyla sarı kırmızılı kulübün tarihinde ilk kez yabancı oyuncu olarak birinci kaptanlık görevini üstlenecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 09:26 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 09:26

Kalesinde gördüğü 18 golle ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray'ın bu başarısında aslan payı Fernando Muslera'ya ait. Bu sezon 11 maçı gol yemeden tamamlayan Muslera yeni sezonda sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçmeye hazırlanıyor.

7 yıldır Galatasaray'ın kaptanı olan Selçuk İnan, futbolu sezon sonunda bırakacak ve Selçuk yedek olduğu için pazubandı takan Muslera birinci kaptanlığa getirilecek.

SELÇUK VEDA EDECEK

Galatasaray'da geçmişte Popescu, Hagi, Lincoln, Ujfalusi ve Sneijder gibi yabancı yıldızlar, yerli oyuncular Bülent Korkmaz, Suat Kaya, Ayhan Akman ve Sabri Sarıoğlu'nun ilk 11'de yer almadığı maçlarda pazubandı takmıştı. Selçuk'un sezon sonunda ayrılmasıyla Galatasaray kulüp tarihinde ilk kez yabancı bir oyuncu takımın 1. kaptanlığına getirilecek.

Esed rejimi askerleri, ambulansları kalkan yaptı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık
Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

Müttefikler sırtını çevirdi, kendimiz yaptık

'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor
'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor

'Bora' saldırılara karşı anında cevap veriyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.