Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı Mariano takım arıyor
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mariano, ülkesi Brezilya’da takım arıyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla devam etmek istemiyor. Galatsaray, ondan bonservis kazanamasa bile yıllık ücretinden kurtulmayı planlıyor.
Akşam
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