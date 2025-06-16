Galatasaray'ın gündemine gelen Marc-Andre ter Stegen için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"TEKLİF YAPILDI" İDDİASI VARDI

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Galatasaray'ın gündemine gelen bir isim de Marc-Andre ter Stegen oldu. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki kaleciye teklif yaptığı iddia edilmişti.

TEKLİF YAPILMADI

Marca Alman file bekçisi ile Galatasaray arasında bir anlaşmanın olmadığını ve Galatasaray'ın 33 yaşındaki file bekçisine teklifi bile olmadığını duyurdu.

Deneyimli file bekçisinin geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezonda eski formuna ulaşacağına inandığı ve teklifleri bile dinlemek istemediği öne sürüldü.

FESİH İMKANSIZ

Kaleye Joan Garcia'yı transfer etmek isteyen Barcelona'nın ter Stegen'in sözleşmesini feshetmesinin ise maddi imkanlar nedeniyle çok zor olduğu kaydedildi.