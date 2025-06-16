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Spor

Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilmişti! İşte Marc-Andre ter Stegen için son durum

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından kaleci transferine yoğunlaşan Galatasaray hakkında birçok iddia gündemi sardı. Sarı kırmızılı ekibin Barcelona forması giyen 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi Marc-Andre ter Stegen için teklif yaptığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ16 Haziran 2025 Pazartesi 10:35 - Güncelleme:
Galatasaray'ın teklif yaptığı iddia edilmişti! İşte Marc-Andre ter Stegen için son durum
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Galatasaray'ın gündemine gelen Marc-Andre ter Stegen için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

"TEKLİF YAPILDI" İDDİASI VARDI

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası Galatasaray'ın gündemine gelen bir isim de Marc-Andre ter Stegen oldu. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki kaleciye teklif yaptığı iddia edilmişti.

TEKLİF YAPILMADI

Marca Alman file bekçisi ile Galatasaray arasında bir anlaşmanın olmadığını ve Galatasaray'ın 33 yaşındaki file bekçisine teklifi bile olmadığını duyurdu.

Deneyimli file bekçisinin geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından yeni sezonda eski formuna ulaşacağına inandığı ve teklifleri bile dinlemek istemediği öne sürüldü.

FESİH İMKANSIZ

Kaleye Joan Garcia'yı transfer etmek isteyen Barcelona'nın ter Stegen'in sözleşmesini feshetmesinin ise maddi imkanlar nedeniyle çok zor olduğu kaydedildi.

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