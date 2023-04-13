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Spor

Mauro Icardi seferberliği! Galatasaray'ın teklifi belli oldu

Galatasaray, Mauro Icardi için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların performansıyla büyük beğeni toplayan yıldız golcü Mauro Icardi için Paris Saint-Germain'e yapacağı teklif belli oldu. İşte detaylar...

13 Nisan 2023 Perşembe 18:24 - Güncelleme:
Mauro Icardi seferberliği! Galatasaray'ın teklifi belli oldu
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Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi taraftarın sevgilisi olurken, özellikle büyük maçlardaki performansıyla büyük alkış toplamıştı.

BONSERVİSİ İSTENİYOR

Sezon sonu Sarı-Kırmızılılar ile olan kiralık sözleşmesi sona erecek olan Icardi'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray yönetimi bütçesini hazırladı.

PSG'YE 8 MİLYON EURO

Galatasaray Yönetimi, Arjantinli golcü için Paris Saint Germain'e 8 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi planlıyor.

ICARDI'YE 3 YIL 12 MİLYON EURO

Ayrıca Icardi'ye de bonuslar hariç 3 yıl için 12 milyon euro maaş teklif edecek.

TOPLAM MALİYET: 20 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar'ın Icardi'yi takımda tutmuk için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söylerken, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint- Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var." ifadelerini kullanmıştı.

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