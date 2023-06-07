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Spor

Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Yiğit Emre Çeltik

Galatasaray, transfer dönemi için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Podbeskidzie Bielsko'da forma giyen genç yıldız Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 16:45 - Güncelleme:
Galatasaray'ın transferde yeni gözdesi Yiğit Emre Çeltik
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Galatasaray, Polonya ekibi Podbeskidzie Bielsko'da forma giyen genç futbolcu Yiğit Emre Çeltik ile ilgileniyor.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına da hız kesmeden başladı. Sarı-kırmızılılar, Polonya 2. Lig temsilcisi Podbeskidzie Bielsko'da oynayan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'i transfer etmek istiyor. Scout ekibinin önerdiği futbolcular arasında yer alan Yiğit Emre için sarı-kırmızılı yöneticiler de harekete geçti.

Podbeskidzie Bielsko ile bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan Yiğit Emre Çeltik, 1 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Altınordu altyapısında yetişen genç futbolcu daha önce Hollanda takımı Fortuna Sittard'da forma giydi. 20 yaşındaki futbolcu, milli takımın alt yaş kategorilerinde de oynadı.

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