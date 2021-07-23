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Spor

Galatasaray'ın transferi imzaya kaldı

Galatasaray, transferde hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, sol bek bölgesi için bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile prensipte anlaşırken resmi imzaların en kısa sürede atılması bekleniyor.

DHA23 Temmuz 2021 Cuma 22:53 - Güncelleme: 23 Temmuz 2021 Cuma 22:53
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Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda PSV'ye 5-1 yenilerek tur ümitlerini bir hayli zora sokan Galatasaray, transfere hız verdi. Gün içerisinde Romanya'nın Universitatea Craiova kulübünde forma giyen Alexandru Cicaldau'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiren sarı-kırmızılı ekip, Sacha Boey için de Fransa'nın Rennes takımına 1.5 milyon Euro + bonus içeren resmi teklifini yaptı. Galatasaray son olarak ise uzun süredir peşinde olduğu ve görüşmelerini sürdürdüğü Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt ile de prensipte anlaştı. Oyuncu ile 3 yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı ekip, bu transferi en kısa sürede resmiyete kavuşturacak.

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