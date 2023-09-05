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Spor

Rekor bedelle geldi, Galatasaray'a gitti! Yeni transferler İngiltere'de gündem oldu

Bu sezonki flaş transferleriyle Avrupa'da ses getiren Galatasaray'ın Tottenham'dan hem Ndombele hem de Sanchez'le anlaşması, İngiliz medyasında da geniş yankı uyandırdı.

fanatik5 Eylül 2023 Salı 09:38 - Güncelleme:
Rekor bedelle geldi, Galatasaray'a gitti! Yeni transferler İngiltere'de gündem oldu
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TV kanalları Sarı-Kırmızılı kulübün İngiltere'deki transfer hamlelerini son dakika etiketiyle izleyicileriyle paylaştı ve transferlerle ilgili son dakika geçti. Galatasaray, yaptığı bu transferlerle İngiltere'nin spor gündeminde yer aldı.

'SPARTAK VE NOTTINGHAM DA İSTEDİ'

İngiltere'nin ünlü gazetelerinden Daily Mail, Galatasaray'ın Tottenham'dan yaptığı çifte transferle alakalı haberde şu ifadeleri kullandı, '27 yaşındaki Sanchez, 2017 yılında 42 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Tottenham'a geldi ancak Kuzey Londra'da kendini kabul ettirmekte zorlandı.

Kolombiyalı defans oyuncusu bu yaz Spartak Moskova ve Nottingham Forest gibi kulüplerin ilgisini çektikten sonra 12,8 milyon Sterlin değerinde kalıcı bir anlaşmayla takımdan ayrılıyor.

'REKOR BEDELLE GELDİ, G.SARAY'A GİTTİ'

'Ayrıca, 2019'da Lyon'dan 55 milyon sterline gelerek Spurs'ün rekor transferine imza atan Ndombele, son iki sezonda Lyon ve Napoli'de benzer geçici süreler geçirdikten sonra Galatasaray'da sezonluk kiralık olarak forma giyecek.

Her iki oyuncu da Ange Postecoglou'nun bu yılki planlarının bir parçası değildi, ancak Sanchez iki kez forma giydi, ancak Ndombele hiçbir maç günü kadrosuna bile giremedi.' ifadeleri kullanıldı.

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