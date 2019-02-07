Galatasaray'ın Trezeguet ısrarı sürüyor

Çok hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Galatasaray şimdiden yeni sezon için de planlarını yapıyor. Kadrodaki büyük değişimi sürdürmeyi düşünen Sarı-Kırmızılılar'ın transfer listesinin ilk sırasında Trezeguet bulunuyor.

Yönetim, ara transferin son gününde Mısırlı futbolcu için son bir hamle yapmış ancak anlaşma sağlanamamıştı. Ancak sarı-kırmızılılar, Trezeguet'ten vazgeçmedi.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

Galatasaray sezon biter bitmez Kasımpaşa ile yeniden masaya oturmayı planlıyor. Fatih Terim, Trezeguet'yi mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Ancak yıldız futbolcuyla Premier Lig kulüpleri de ilgileniyor.

Sarı-kırmızılılarda ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın sezonun sona ermesinin ardından Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner ile Trezeguet'in transferi için masaya oturması bekleniyor.

(Takvim)