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Galatasaray'ın Trezeguet transferi direkten döndü

Galatasaray, Fatih Terim'in transfer gözdesi olan Trezeguet için Kasımpaşa'ya Eren Derdiyok, Ryan Donk + 2 milyon euro bonservis teklifi etti ancak bu teklif reddedildi

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Galatasaray, Mbaye Diagne transferinin ardından Trezeguet transferi için de Kasımpaşa ile transfer döneninin son saatlerinde masaya oturdu ancak istediği sonucu çıkartamadı.
 
Emre Taşdemir, Marcao, Semih Kaya, Diagne, Kostas ve Christian Luyindama'yı transfer eden Galatasaray, transfer döneminde saatler 22:10'u gösterdiğinde Kasımpaşa'ya Trezeguet için bir teklif yaptı.
 
Galatasaray'a transfer olmak istediğini Kasımpaşa yönetimine ileten ve iki gündür takımla antrenmanlara çıkmayan Trezeguet için Eren Derdiyok + Ryan Donk + 2 milyon euroluk bonservis bedeli öneren Galatasaray, Kasımpaşa'dan olumsuz cevap aldı.
 
Trezeguet için önce kiralama ardından da takas + bonservis bedeli teklifini reddeden Kasımpaşa, Mısırlı futbolcu için 11 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Kasımpaşa'nın isteğine cevap veremeyen Galatasaray, Trezeguet için yaptığı son dakika girişiminden sonuç alamadı ve transfer defteri kapandı.
 
"TREZEGUET İÇİN 11 MİLYON EURO'YU REDDETTİK"
 
Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda 11 milyon euroluk teklif aldıklarını şöyle açıklamıştı
 
"Oyuncularımıza da ciddi teklifler oldu. Trezeguet'ye 11 milyon Euro'luk bir teklif vardı, kabul etmedik. Gerçekten önemli bir meblağ. Hedefine ulaşmak, yoluna devam etmek istiyorsan o ayarda oyuncu alman lazım. Alternatif olarak Tobias Heintz'ı aldık 1 milyon Euro'ya..."

CHP´li üye derdini Mevlüt Uysal´a anlattı

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