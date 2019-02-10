Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Nacional'i 10-0 mağlup etti
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, Nacional'i 10-0 mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica, ligde kolay kolay alınmayacak bir skor elde etti. Benfica, ligin 21. haftasında Nacional'i 10-0 mağlup etmeyi başardı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Alejandro Grimaldo, 21. dakikada ve 27. dakikada Haris Seferovic, 50. dakikada Joao Felix, 54. dakikada ve 90+1. dakikada Pizzi, 56. dakikada Reis Ferreira, 64. dakikada Ruben Dias, 85. dakikada Jonas, 88. dakikada Rafa Silva kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Benfica puanını 50'ye yükselttti.
Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nde 14 Şubat Perşembe günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak.
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