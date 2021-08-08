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Spor

Galatasaray'ın ''usulsüz seyirci'' itirazına ret

Fenerbahçe Kulübü, geçen sezon oynadıkları derbide Galatasaray'ın stada usulsüz seyirci girişine yönelik kendileri aleyhine yaptığı şikayetin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiğini duyurdu.

AA8 Ağustos 2021 Pazar 11:53 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 11:53
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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray ile geçen sezon sahamızda oynadığımız Süper Lig maçının ardından Galatasaray Spor Kulübü tarafından 'Stadımıza usulsüz seyirci girişi' yapıldığına dair iddialarla ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Kemal Danabaş ve diğer tüm kulüp yöneticilerimiz hakkında yapılan şikayet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı' kararıyla reddedilmiştir."

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