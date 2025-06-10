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  • Galatasaray'ın Victor Osimhen planı işliyor! İşte transferde son durum
Spor

Galatasaray'ın Victor Osimhen planı işliyor! İşte transferde son durum

Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan Victor Osimhen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin transferdeki en ciddi rakibi Juventus ancak Napoli oyuncuyu İtalya içerisinde bir takıma göndermek istemiyor. Chelsea ve PSG ise Victor Osimhen için beklemede. İşte detaylar...

AKŞAM10 Haziran 2025 Salı 08:55 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Victor Osimhen planı işliyor! İşte transferde son durum
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Victor Osimhen'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 180 milyon euroluk teklifi geri çevirmesinin ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Nijeryalı yıldız gelen teklifleri geri çevirerek, Sarı-Kırmızılı takımın stratejik planına uygun davranıyor. Galatasaray, Osimhen'le anlaşıp, Napoli'yi köşeye sıkıştırmayı planlıyor. 26 yaşındaki forvet, "Gerekirse 1 yıl bekler yine Galatasaray'da oynarım" restini çekerse Sarı-Kırmızılılar 75 milyon euroluk bonservisi çok daha aşağıya çekebilecek.

MAAŞI AVRUPA'YA GÖRE FAZLA

Trendyol Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın şu an için bu transferde en ciddi rakibi Juventus... Ancak Napoli, Nijeryalı yıldızını İtalya içerisine satmayı kesinlikle düşünmüyor. Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, son dönemde yaptığı açıklamalarda Victor Osimhen'i Juventus'a kesinlikle satmayacaklarını net olarak dile getirmişti. Chelsea ve PSG ise bu transfer için pusuda... İki ekip de, Victor Osimhen için 20 milyon euroluk bir yıllık ücret ödemek istemiyor. İki takım da bu rakamın, Nijeryalı oyuncu tarafından aşağı çekilmesini bekliyor.

TARAFTARLARDAN 'KAL' ÇAĞRISI

Galatasaraylı taraftarlar da Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in Al Hilal'i reddetmesinin ardından harekete geçti. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden daha önce yaptıkları, "Stay With Us Osimhen (Bizimle kal Osimhen)" çağrısını yeniden gündeme taşıdı. Kısa süre içinde 300 civarında mesaj atıldı. Galatasaray forması altında geride kalan sezonda 41 maça süre bulan 26 yaşındaki Nijeryalı forvet, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.

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