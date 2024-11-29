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Spor

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde rakipleri artıyor! Şimdi de Real Madrid devrede

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Kylian Mbappe transferinden umduğunu bulamayan İspanyol devi Real Madrid Nijeryalı yıldızı gündemine aldı. İşte detaylar...

29 Kasım 2024 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinde rakipleri artıyor! Şimdi de Real Madrid devrede
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Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların sponsorlarla görüşmeleri devam ederken İtalya'dan gündem yaratan bir iddia geldi.

İSPANYOL DEVİ DÜĞMEYE BASTI

İtalyan basınında yer alan habere göre Real Madrid, Victor Osimhen ile yakından ilgileniyor. Benzema'nın yerini hala dolduramadığını düşünen eflatun-beyazlılar, Kylian Mbappe transferinde de şu ana kadar hayal kırıklığına uğradı.

Real Madrid'den bazı yetkililerin Osimhen'in durumunu öğrenmek için Nijeryalı golcünün çevresiyle temasa geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca Osimhen cephesinin Real Madrid'den gelecek teklife açık olduğu iddia edildi.

Real Madrid'in bu transferi ara dönemde değil, bir sonraki sezonun başında bitirmek istediği ifade edildi. Osimhen'in Real Madrid'e olası transferi sonrası Kylian Mbappe'nin bu hamleye nasıl reaksiyon vereceği merak konusu. Durumun Fransız yıldızı rahatsız etmesi halinde yazın, Avrupa'da herkesi şaşırtacak transferlerin gerçekleşebileceği konuşuluyor.

İngiliz basınında Chelsea'nin de Osimhen'e ilgisinin arttığı belirtiliyor. 25 yaşındaki yıldızın adı ayrıca Manchester United, Arsenal ve Newcastle United ile de anılıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Osimhen, Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

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