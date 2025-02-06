Galatasaray'ın Yarek Gasiorowski teklifine ret

Stoper takviyesi yapma hedefinde olan Galatasaray'ın Valencia'nın kapısını Yarek Gasiorowski için çaldığı iddia edildi.

Relevo'da yer alan habere göre Galatasaray, solak stoper için Valencia'ya 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak hem oyuncu hem de kulüp tarafı Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

Valencia'nın 2027'ye kadar kulüple sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu ara dönemde bırakmak istemediği aktarıldı.

Yarek Gasiorowski'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 16 resmi maça çıkan İspanyol stoper 1112 dakika süre aldığı karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.