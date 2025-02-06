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Spor

Galatasaray'ın Yarek Gasiorowski teklifine ret

Stoper transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşandı. İspanyol basınında çıkan habere göre Yarek Gasiorowski için Valencia'nın kapısını çalan sarı kırmızılı ekibin teklif hem oyuncu hem de kulüp tarafından reddedildi.

Haber Merkezi6 Şubat 2025 Perşembe 12:39 - Güncelleme:
Galatasaray'ın Yarek Gasiorowski teklifine ret
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Stoper takviyesi yapma hedefinde olan Galatasaray'ın Valencia'nın kapısını Yarek Gasiorowski için çaldığı iddia edildi.

Relevo'da yer alan habere göre Galatasaray, solak stoper için Valencia'ya 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Ancak hem oyuncu hem de kulüp tarafı Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi.

Valencia'nın 2027'ye kadar kulüple sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcuyu ara dönemde bırakmak istemediği aktarıldı.

Yarek Gasiorowski'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 16 resmi maça çıkan İspanyol stoper 1112 dakika süre aldığı karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.

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