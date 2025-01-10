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  • Galatasaray'ın yaz planı belli oldu! Hedef 34'lük yıldız orta saha İlkay Gündoğan
Spor

Galatasaray'ın yaz planı belli oldu! Hedef 34'lük yıldız orta saha İlkay Gündoğan

Galatasaray'ın yaz transfer planı belli oldu. Sarı kırmızılı ekip daha öncede kapısını çaldığı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapacak. İşte detaylar...

Akşam10 Ocak 2025 Cuma 09:09 - Güncelleme:
Galatasaray'ın yaz planı belli oldu! Hedef 34'lük yıldız orta saha İlkay Gündoğan
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Galatasaray, Manchester City'nin orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan için yaz transfer döneminde bir hamle yapmayı planlıyor. ESPN'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, İlkay'ın Barcelona'dan Manchester City'e dönüş kararını vermeden önce temsilcileriyle yaz aylarında temasa geçmişti. Cim-Bom, Pep Guardiola'nın kadrosunun önemli bir parçası olmaya devam eden 34 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında değil, yaz transfer döneminde kadroya katmayı hedefliyor. Özellikle City'nin orta sahasını yeni oyuncularla güçlendirmesi durumunda bu transferin gerçekleşebileceği düşünülüyor.

İTALYA'DAN INTER DE İLGİLENİYOR

Ayrıca, haberin detayında tecrübeli oyuncu ile Inter'in de ilgilendiği vurgulandı. Tecrübeli orta sahanın, gelecek yıl da kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve futbolu bırakmadan önce Suudi Arabistan'a transfer olabileceği belirtildi. 82 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen ve 19 kez fileleri havalandıran başarılı futbolcu, bu sezon forma giydiği 25 maçta 2 gol atarken 1 de asist yaptı. Dünyanın en iyi orta saha oyuncuları arasında gösterilen İlkay, Manchester City dışında Barcelona, Borussia Dortmund ve Nürnberg gibi takımların formasını giydi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Sezon başında City'ye geri dönen İlkay, Pep'ten 1571 dakika süre aldı. Bu sezon düşüşte olan City'de Türk asıllı Alman yıldız da eleştirilerin hedefi oldu. 34 yaşındaki oyuncu için kariyeri boyunca takımlar toplamda 33 milyon euroluk bonservis harcaması yaptı. Transfermarkt verilerine göre İlkay Gündoğan'ın güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Deneyimli yıldızın değeri 2019 yılında 50 milyon euroyu görmüştü. Almanya Milli Takımı'nda kaptanlık da yapan İlkay, 82 karşılaşmaya çıkıp 19 gol attı.

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